واردات الصين النفطية تتراجع 0.2% في أبريل













انخفضت واردات الصين من النفط الخام 0.2 بالمئة في أبريل، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ قلصت شركات التكرير الإنتاج للتخفيف من الضغط على هوامش الربح الناجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة في المخزونات.





فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 40.36 مليون طن من النفط الخام في أبريل، أي ما يعادل 9.82 مليون برميل يوميا.





وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر، وانخفاضا من واردات بلغت 11.69 مليون برميل يوميا في مارس.





في ظل تحرك أسعار النفط الخام فوق 60 دولارا للبرميل مقابل مستوياتها المتدنية التاريخية قبل عام، واجهت شركات التكرير، وبخاصة الصغيرة والمستقلة منها، تراجعا في هوامش الربح مع تضخم في إمدادات الوقود بكل عام بسبب زيادة العمليات في شركات تكرير خاصة أكبر وأكثر كفاءة.



