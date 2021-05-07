الأوقاف: افتتحنا 1401 مسجد من سبتمبر الماضي بتكلفة 6 مليار جنيه

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن مصر تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في عمارة بيوت الله، وهو ما يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتوفير كل سبل الراحة لرواد المساجد لأداء العبادة.



وأشار "أبو عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم افتتاح 1401 مسجد منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن، منهم 95 مسجد تم صيانتهم وترميمهم، منوها بأنه سيتم افتتاح 4 مساجد في محافظة مطروح وبالتحديد مدينة الحمام، فضلا عن افتتاح مسجد في محافظة الأقصر اليوم.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن تكلفة إحلال وتجديد المساجد تخطت 6 مليار جنيه، حيث هناك مساجد تتكفل بها الوزارة كاملة، ومساجد اخرى يقوم بتطويرها وترميمها أهل الخير.

