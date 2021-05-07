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أسعار الدواجن في الدقهلية اليوم
الجمعة 07/مايو/2021 - 10:34 ص
محمد كشك
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارا في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدي تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.
واستقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي 34 جنيها في المزرعة ويتراوح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.
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