أسعار الدواجن في الدقهلية اليوم

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارا في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.





وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدي تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.



