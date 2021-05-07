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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 7-5-2021 في محافظة الدقهلية

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت أسعار الفاكهة فى تعاملات اليوم الجمعة، بأسواق الدقهلية، حيث سجلت أسعار "التفاح الاحمر المستورد" نحو 21 جنيها، وأسعار "التفاح الأصفر المستورد" سجل 20 جنيه، وسعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 7.75 جنيه، وسعر كيلو"الجوافة" سجل 8.75 جنيه.

أسعار "اليوسفي" سعر الكيلو 7 جنيهات، سعر كيلو"الفراولة" بنحو 8 جنيهات،وبلغ سعر كيلو"الكنتالوب" نحو7،75 جنيه،و أسعار"الموز البلدي" بنحو 8.75 جنيه.

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