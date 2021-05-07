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أستاذ ميكروبيولوجي: السلالة الهندية المتحورة منتشرة في 21 دولة

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة الجلالة، إن زيادة حالات الإصابة خلال الفترة الحالية كان متوقعا بسبب شهر رمضان، وما يشهده من تجمعات، منوها بأن تحركات المواطنين والتجمعات والتكدس من أسباب زيادة حالات الإصابة إلى جانب تحور الفيروس.

وأشار "الخطيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن السيطرة على انتشار الفيروس يتطلب أن نعمل على مسارين معا، وهما توسيع قاعدة التطعيم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى يمكن تحجيم انتشار الفيروس، ومن ثم تقليل عدد الإصابات.

وأوضح أن المتحور الهندي لسلالة كورونا يتميز بقدرته على الانتشار بصورة أسرع، منوها بأن هناك نحو 21 دولة على مستوى العالم سجلت المتحور الهندي، مضيفا أن معركتنا مع فيروس كورونا مازالت مستمرة ولهذا لابد من استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقا: "احذروا الأمان الزائف".

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