المواعيد المتوقعة لسقوط صاروخ الصين الخارج عن السيطرة

مازال صاروخ الصين الخارج عن السيطرة يشغل بال العالم خلال الفترة الحالية بسبب توقعات سقوطه الأيام المقبلة، دون تحديد مكان محدد لسقوط الصاروخ.



يذكر أن الصين أطلقت الصاروخ ليدور حول الأرض دون سيطرة، عوضًا عن أن تحدد مسبقًا بقعة لسقوطه في المحيط، ويزن الجسم الصاروخي 21 طنا، وطوله 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدما.



وعندما يسقط الجسم الصاروخي من المدار فإنه قد يحترق فى الغلاف الجوى للأرض، ولكن قطعا كبيرة من حطامه يمكن أن تنجو من السقوط، ومعظم الكوكب عبارة عن محيطات، لذلك من المرجح أن تهبط قطع الصواريخ المتساقطة فيها، لكن لا يزال بإمكانها تهديد المناطق المأهولة بسقوطها فيها.



ولعض قطع الصاروخ ستنجو من الاحتراق عند إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، وستكون على شكل يشبه حطام طائرة صغيرة على بعد 100 ميل.



لا سقوط للصاروخ قبل 10 مايو

والعلماء ما زالوا لا يعرفون متى سيسقط الصاروخ، لكن من المرجح أن يفعل ذلك قبل يوم 10 مايو 2021.



8 مايو موعد سقوط الصاروخ

وكشف المهندس محمد شوكت عودة، المشرف على برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية، مدير مركز الفلك الدولي أن هناك تنبؤات لوزارة الدفاع الأمريكية أن موعد سقوط الصاروخ الصيني هو يوم 8 مايو في الساعة 22:11 بتوقيت جرينتش بهامش خطأ زائد ناقص 21 ساعة.



وتشير تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن موعد سقوط الصاروخ الصيني سيكون يوم السبت 8 مايو عند الساعة 22:11 بتوقيت جرينتش بهامش خطأ +- 21 ساعة.



9 مايو.. موعد آخر

في حين تشير توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي في أبو ظبي إلى أن الموعد المتوقع هو يوم الأحد 9 مايو عند الساعة 5:17 بتوقيت جرينتش بهامش خطأ +-21 ساعة.