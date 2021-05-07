غواصة نووية جديدة تدخل الخدمة القتالية في البحرية الروسية





قال المكتب الصحفي في وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، إن الغواصة الصاروخية النووية "قازان" من المشروع "ياسين-إم" المحدث، دخلت الخدمة القتالية في البحرية الروسية.

وأضاف البيان: "شهدت مؤسسة سيفماش في مدينة سيفيرودفينسك بحضور القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف، حفلا رسميا تم خلاله تسليم الغواصة النووية قازان إلى البحرية الروسية".





غواصة "قازان" تجتاز آخر اختباراتها بإصابة هدفها على ألف كم بصاروخ مجنح