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صرف 3.4 مليون جنيه إعانات لـ2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن الموافقة على صرف 3 ملايين و473 ألفًا و631 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، في بيان، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وكان قد وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، بداية أبريل الماضي، على صرف 3 ملايين و478 ألفًا و294 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2661 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

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