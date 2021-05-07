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القوى العاملة تسجل 3660 عاملا غير منتظم بالإسماعيلية وتصرف 112 ألف جنيه منحا صحية

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية 1123 شابًا، منهم 63 شابا من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2264 شابًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال مارس الماضي، قامت المديرية باستخراج 1079 شهادة قياس مستوى المهارة، و646 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 76 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وتم تحويل 55 منها للقضاء، وحفظ شكوتان، و15 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 112 ألف جنيه لـ 36 عاملًا، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 3660 عاملا غير منتظم.

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 247 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 24 محضرًا، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 92 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 31 منشأة، وتحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 218 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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