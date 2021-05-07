السياحة: نتوقع أن نشهد طفرة في المعدلات الفترة المقبلة

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مصر استأنفت حركة السياحة منذ 1 يوليو 2020 وذلك بعد فترة توقف استمرت فترة بسبب فيروس كورونا، واستقبلت مصر أفواج من السياح منذ اليوم الأول لعودة الحركة السياحية.



وأشارت "غادة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن عودة السياحة الروسية جاء نتيجة تضافر جهود كبيرة جدا قامت بها الدولة على مدار سنوات، منوها بأن السياحة لم تكن متوقفة، حيث كانت هناك أفواج سياحية تصل إلى القاهرة ومنها يتوجهوا للغردقة وشرم الشيخ، متوقعة أن تشهد مصر طفرة في معدلات السياحة الفترة المقبلة.



وأضافت أنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية في المناطق السياحية، وهناك أماكن مخصصة لعزل أي مصاب من السائحين، منوها بأنهم قاموا بتطعيم العاملين في القطاع السياحي وهناك إقبال كبير من العاملين في القطاع على الحصول على التطعيم..

