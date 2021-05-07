Advertisements

أسعار البقوليات في أسواق الإسماعيلية اليوم الجمعة

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
رصدت بوابة الفجر، اليوم الجمعة، الخامس والعشرون من شهر رمضان، أسعار البقوليات، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر كيلو الفاصوليا البيضاء السائب، 24 جنيهًا، واللوبيا البلدي 23 جنيهًا، والعدس الأصفر 19 جنيهًا، والعدس بجبة 16 جنيهًا، والفول البلدي 13 جنيهًا، والفول المدشوش 11 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الـ"400 جرام" مكرونة عادية معبأة 4.5 جنيه، و"350 جراما" مكرونة فاخرة معبأة 4.5 جنيه، و"400 جرام" مكرونة فاخرة معبأة 8 جنيهات، والفول البلدي 14 جنيهات، والفول المدشوش 11 جنيهات، والفول الإنجليزي 10 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا، والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا، والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر اسعار البقوليات

أخبار تهمك

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس سموحة يطالب بإعادة مباراة الزمالك وإيقاف الحكم

منذ نصف ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي