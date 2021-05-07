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أسعار ياميش رمضان في أسواق الإسماعيلية اليوم الجمعة

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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رصدت "بوابة الفجر" أسعار ياميش رمضان، اليوم الجمعة، في معظم أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث شهدت استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الزبيب المصري 40 جنيها للكيلو، والزبيب التركي 60 جنيها للكيلو، والإيراني 56 جنيها، سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيها والبندق بـ 160 جنيها، وسعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 إلى 160 جنيها حسب الجودة، وبلغ سعر كيلو الفول السوداني المقشر 40 جنيها، والعناب بـ 100 جنيه، وسجل سعر كيلوا الدوم 48 جنيها، والخروب المطحون بـ 16 جنيها.

بينما سجل سعر الخروب العيدان بـ 40 جنيها، وسعر كيلو جوز الهند 60 جنيها، والقراصيا بـ 80 جنيها، والزبيب الفاخر بــ44 جنيه، وتراوح سعر البلح بين 20 جنيها للكيلو وحتى 45 جنيها، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيها للكيلو، وسعر كيلو المشمشية 110 جنيهات، وسعر كيلو الفول الحصى 12 جنيها، وسعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيها حسب الجودة ودرجة الرطوبة، وبلغ سعر كيلو قمر الدين 27 جنيها.

وقال جمعة الفل رئيس شعبة تجار الإسماعيلية، إن الإقبال على الشراء هذا العام ضعيف لأسباب كثيرة من بينها، وباء الكورونا، وعزوف المواطنين عن الشراء، بالإضافة الي الحالة الاقتصادية ساهمت هذا العام في ضعف الاقبال على شراء ياميش رمضان، خاصة وأن الياميش ارتبط في أذهان المصريين بشهر النسمات الروحانية وصلاتي التراويح والتهجد.

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