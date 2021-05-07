يتصدر عمر كمال لاعب المصري وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مرور 20 جولة برصيد 10 أهداف لكل منهما.





وكان الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري أمس بهدفين مقابل هدف بينما حقق الزمالك الفوز على سموحة بنفس النتيجة ليحتل صدارة الدوري.





ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل قمة الأهلي والزمالك





عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.

أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف

محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.

أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 9 أهداف.

حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.

أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف.

يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 8 أهداف.

رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.

عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 7 أهداف.

رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 6 أهداف.