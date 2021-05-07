تعرف على هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

حسم نادي إنتر ميلان مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل انطلاق الجولة الخامسة والثلاثين من عمر البطولة يوم السبت المقبل.









ويواجه نادي يوفنتوس نظيره نادي ميلان فى أبرز مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين مساء يوم الأحد على ملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو.









وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين:





كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – 27 هدفا

روميلو لوكاكو – إنتر ميلان – 21 هدفا

لويس مورييل - أتالانتا – 19 هدفا

سيمون نوانكو – كروتوني – 19 هدفا

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 19 هدفا