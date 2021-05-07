حقيقة تداول صور لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر

أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقة ما تداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة.





وشددت الوزارة على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



