نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط وضبط مرتكب الواقعة.



تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بخروج (نجل شقيقه - مقيم بدائرة المركز) من مسكنه رفقة أحد أصدقائه (كهربائى - مقيم بدائرة المركز) وتوجهما إلى مخزن أخشاب كائن بذات الناحية ملك عم صديقه وعدم عودته.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وبالإنتقال للمخزن المشار إليه، عُثر على شيكارة بلاستيك بجوار الحائط بداخلها جثة المتغيب بكامل ملابسه ومربوط بحزام.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صديق المجنى عليه، وبمناقشته إعترف بإرتكاب الواقعة بدافع إحتجاز المجنى عليه وطلب فدية مالية من والده لمروره بضائقة مالية وإحتياجه لشراء المواد المخدرة، حيث قام بإستدراجه للمخزن وأثناء محاولة تقييده قام بالصياح فقام المتهم بخنقه بالحزام "الخاص بالمجنى عليه" خشية إفتضاح أمره، وإستولى على هاتفه المحمول وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة وتركها بالمخزن ولاذ بالهرب، كما أرشد عن الهاتف الخاص بالمجنى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية

