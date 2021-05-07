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بن يحي: الصاروخ الصيني التائه سيمرّ فوق تونس خلال الساعات القليلة القادمة

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكّد المؤطر  العلمي الرئيس بمدينة العلوم هشام بن يحي، إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مرّ فوق تونس أربعة مرّات وسرعته كبيرة جدا مشيرا أنّه من المتوقّع أن يمرّ فوق تونس خلال السُويعات المُقبلة. 

وفي اتصال هاتفي له في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الجمعة 7 ماي 2021، أفاد بن يحي أنّ الصاروخ الصيني التائه لا يعرف أيّ أحد متى أو أين سيسقط وبيّن أنّ هامش الخطأ في تحديد مكان الصاروخ الصيني تقلّص قليلا وكان 40 ساعة ''يعني إذا قلنا أنّ الصاروخ يوم 8 ماي أيّ انّه سيسقط قبل ذلك اليوم أو بعده بـ 40 ساعة'' وأصبح هامش الخطأ الآن 24 ساعة. 

وأكّد أنّ الصاروخ الصيني سيسقط بين يومي 8 و 9 ماي الجاري وبيّن أنّ منطقة السقوط تمّ تحديدها بالرادارات الروسية بين - 40 درجة أو 40 درجة شمال وجنوب خط الإستواء مشيرا أنّ نقطة إلتقاء هذا الصاروخ الذي يدور بسرعة جنونية وعشوائية مع الأرض غير معلومة إلى حدّ اللحظة. وأضاف أنّ هذا الصاروخ يُغيّر من سرعته من 25 ألف كم/س إلى حدود 30 ألف كم/س.

ونذكر أنّ مركز الفلك الدولي ومقره أبو ظبي، توقّع  سقوط صاروخ الفضاء الصيني الأحد المقبل، مع هامش خطأ لمدة 1 ساعة. وقال مدير المركز المهندس محمد عودة في بيان صحفي الخميس، إنه "خلافا لما هو شائع بشكل مبالغ به، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع عادي ومتكرر بشكل أسبوعي تقريبا، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه أولا لقطعة أكبر من المعدل المعتاد، وثانيا أن النية كانت لإعادته بشكلٍ متحكم به، إلا أنه في النهاية أصبح سقوطا غير متحكم به شأنه شأن بقية عمليات السقوط التي تحدث بشكلٍ مستمر". 

وأشار إلى تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية، بموعد سقوط الصاروخ السبت المقبل في الساعة 22 بتوقيت غيرنتش. ويشكل الصاروخ الذي فقدت الصين التحكم به منذ أيام، والبالغ وزنه 21 طنا المنصة الأساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بي" الذي يحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها، وقد انطلق من مركز إطلاق ونتشانغ في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية. يذكر أن الصاروخ المكون من 4 معززات دفع نفاث كبيرة، يدور حاليا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

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