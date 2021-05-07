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القليوبية تسجل 77 حالة إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية، 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين مواطني المحافظة، بجانب 17 حالة استقبلتهم المحافظة من خارج المحافظة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان مديرية الصحة بالمحافظة، فإن مركز بنها سجل أعلى نسبة إصابة بـ28 حالة، ثم مركز طوخ بـ8 حالات، تلاه غرب شبرا الخيمة بـ9 حالات، ثم شرق شبرا والخانكة ب5 حالات لكل منهما، ثم شبين وقليوب بـ 4 حالات لكل منهما، و3 حالات بقها، وحالتين بكفر شكر، بينما حققت العبور صفر إصابة.

وسجلت المحافظة 7 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 6 سيدات ورجل بإجمالي وفيات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الأن 1386 حالة.

وكشفت بيانات مديرية الصحة، أن مستشفى كفر شكر المركزي سجل 3 حالات وفاة، بينما سجلت مستشفيات صدر 23 يوليو وحميات بنها وعزل قها وحميات طوخ حالة وفاة لكل منهم، بينما لم تسجل باقي مستشفيات منظومة عزل وعلاج مرضي كورونا بالمحافظة وعددهم 8 مستشفيات صفر وفيات إثر مضاعفات الفيروس.

وتبين ان المتوفين هم 6 سيدات ورجل تراوحت أعمارهم مابين 54 عاما إلى 76 عاما من مراكز كفر شكر وطوخ والخانكة وبنها وشبين القناطر.

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فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

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