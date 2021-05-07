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لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت حملة أمنية بالقليوبية من ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
ضبط (7) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة
6 متهمين.
ضبط (17) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة).. بحوزة 21 متهم "لعدد 12 منهم معلومات جنائية".
ضبط (6) قطع سلاح أبيض.
ضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا.
تنفيذ (7137) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات

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