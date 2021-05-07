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مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1298) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (1،35 طن "لحوم مجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1،32 طن "أسماك مجمدة") بدون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع غذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (1 طن "أسماك مملحة") بدون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع غذائية) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (6،05 طن "فراولة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع غذائية) بمحافظة البحيرة.

ضبط (2،15 طن "ياميش") بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1،2 طن "زيت طعام") معبأ داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

ضبط (مالك بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) بحوزته (1،2 طن "سكر تموينى" – 264 عبوة "زيت تموينى") مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية، وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم.. وقدرت بقيمة مالية 9324 جنيه.

ضبط (المدير المسئول مخبز بلدى – بمحافظة بالقليوبية) لإستيلائه على (283،518 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط (48 طن "أسمدة زراعية") مدون عليها "يوريا – نترات" خاصة بأحد البنوك الزراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية 168000 جنيه تقريبًا) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.

ضبط (3،5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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