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التعليم العالي تعلن موافقة مجلس صندوق الاستشارات على عقود تصميمات الجامعات الأهلية

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، بحضور الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والقائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات المصرية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد عبد الغفار، أن أهمية إنشاء صندوق الاستشارات، الذى لم يكن وليد فكرة متعجلة بل جاء نِتاجًا لدراسة تحليلية متخصصة انتهى الرأى فيها إلى ضرورة إقامة جهاز وطنى يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية، مشيرًا إلى أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية فى أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الرصيد القومى الكبير من الكوادر العلمية المتخصصة فى مراكز البحث العلمى والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

وأضاف الدكتور عبد الغفار أن صندوق الاستشارات سيتضمن الكادر الفنى الدائم من مهندسين استشاريين فى المجالات المختلفة (الميكانيكية – الكهربائية – الكيميائية – البيئية – خبراء فى الدراسات الاقتصادية)، بالإضافة إلى مهندسين ذوى خبرة فى التصميمات الهندسية وتصميم العمليات الصناعية وتنفيذ المشروعات الكبرى.

وثمن الوزير جهود القائمين على إدارة الصندوق فى تفعيل أعماله، مشددًا على ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من كافة الاستشارات الفنية، والاقتصادية، ودراسات الجدوى التى يقدمها الصندوق.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أنور إسماعيل إنجازات الصندوق بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة من إمكانيات الصندوق فى المشروعات التى تقوم بها الوزارة حاليًا من جامعات تكنولوجيا وجامعات أهلية.

ووافق المجلس على الآتي:

- إبرام الصندوق لعقود استشارية بأعمال التصميمات المتكاملة للمشروعات وأعمال إدارة المشروعات للجامعات الأهلية المنبثقة من 12 جامعة حكومية.

- قيام الصندوق بالأعمال الفنية الخاصة بمراجعة التراخيص فنيا بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

حضر الاجتماع الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، والدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة، والدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس، والدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.

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