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"البحوث الفلكية" يكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني بعد قليل

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه في ضوء الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ولتوضيح بعض الجوانب الفنية، حول خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، فسوف يقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعقد مؤتمر إعلامي علمي بواسطة الباحثين المتخصصين، وذلك بعد ظهر اليوم عبر زوم وعلى صفحة المعهد.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، لشرح تلك الجوانب ولتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين وذلك اليوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر على صفحة المعهد.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.

وأوضح رئيس معهد الفلك، فى بيان له، أنه في الواقع أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل.

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