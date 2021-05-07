"البحوث الفلكية" يكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني بعد قليل

صرح المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه في ضوء الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ولتوضيح بعض الجوانب الفنية، حول خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، فسوف يقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعقد مؤتمر إعلامي علمي بواسطة الباحثين المتخصصين، وذلك بعد ظهر اليوم عبر زوم وعلى صفحة المعهد.





ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، لشرح تلك الجوانب ولتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين وذلك اليوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر على صفحة المعهد.





وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.



