ضبط 176 قطعة سلاح ناري و210 قضية مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 176 قطعة سلاح نارى، بحوزة 141متهم).. وذلك على النحو التالى:

(15) بندقية آلية.

(20) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(132) فرد محلى.

(171) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(217) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (79376) حكم قضائى متنوع.. بإجمالى (6304) محكوم عليهم وذلك على النحو التالى:

(336) حكم جناية.

(24140) حكم حبس جزئى.

(4795) حكم حبس مستأنف.

(39244) حكم غرامة.

(10861) مخالفة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (5) متهمين، إرتكبا (11) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (210) قضية مخدرات.. بإجمالى عدد (221) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (31،965 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (14،059 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4،166 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1،820 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (1،202 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1،038 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (840 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (40 جرام).

عدد (2052) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (38) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (423) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24864) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



