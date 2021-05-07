حل 59 ألف شكوى منذ انطلاق مبادرة "صوتك مسموع" وحتى نهاية أبريل

استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة في شهر أبريل 2021 في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين، لافتا إلى أن الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهري مارس وأبريل حوالي 56 شكوى وطلبا من المواطنين فيما يخص البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار الآليات المتكاملة للوزارة لتلقي ورصد ومتابعة ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمبادرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التواصل مع المواطنين أثناء مراحل تخطيط وتنفيذ مشروعات المبادرة.





وأوضح شعراوي، في بيان اليوم، أنه يجري تلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالمبادرة من خلال منصة "صوتك مسموع" عبر تطبيقات الواتس آب والفيس بوك والبريد الإلكتروني، فضلا عن الشكاوى التي ترد من خلال مكاتب الاتصال السياسي والشئون النيابة والبرلمانية، مضيفًا أنه يجرى خلال الفترة الحالية دراسة تدشين تطبيق إ لكتروني للهواتف الذكية لذات الغرض.





وأضاف شعراوي ، أنه فيما يخص مبادرة "حياة كريمة" تم الرد على 50 شكوى من الشكاوى الواردة بالتنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية، وجار فحص 6 شكاوى أخرى، مضيفًا أن الشكاوى تضمنت قرى بمحافظات المنوفية والبحيرة وقنا والقليوبية والإسكندرية والأقصر وأسيوط والمنيا وكفر الشيخ والغربية والشرقية وتنوعت بين طلبات لتطوير البنية الأساسية والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير بعض المشروعات الخدمية وإحلال وتجديد بعض المنازل في المناطق الريفية.





وفي السياق ذاته، أشار شعراوي ، إلى أنه بلغ عدد الرسائل التي وردت إلى لمبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر أبريل الماضي حوالي 320 ألفا و211 رسالة منها حوالي 60 ألفا و963 شكوى تم حل 58 ألفا و809 شكوى بنسبة 96.6 % وجار حل 2154 شكوى، لافتا إلى أن عدد الرسائل خلال شهر أبريل الجاري بلغ حوالى 12 ألفا و266 رسالة تضمنت 1782 شكوى وتم الرد على حوالى 1362 شكوى منها وجارى حل 420 شكوى.





وقال وزير التنمية المحلية، إن أكثر الشكاوى الواردة خلال شهر أبريل في مجال القمامة والمخلفات وبلغت حوالى 915 شكوى ثم الإشغالات 696 شكوى ومخالفات البناء 95 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 62 شكوى وبلغ ملف الفساد 7 شكاوى، مشيرًا إلى أن خدمة الواتس أب تلقت 9790 رسالة تضمنت 1461 شكوى تم حل 1137 شكوى منها بنسبة 77،8% وجار حل 324 شكوى، لافتًا إلى أن عدد المتابعين لصفحة الفيس بوك بلغ أكثر من 16 ألف متابعا خلال شهر ابريل 2021، وتلقت الصفحة 2274 رسالة من المواطنين تضمنت 289 شكوى، تم حل 201 شكوى منها بنسبة 75%، وجارى حل 88 شكوى.





وأشار التقرير الشهري لمبادرة صوتك مسموع إلى أن خدمة البريد الإلكتروني تلقت 102 رسالة منها 32 شكوى تم حل 24 شكوى، وجار حل 8 شكاوى بنسبة 75%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 217 اتصالًا تليفونيًا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.





وأشار شعراوي ، إلى أن المبادرة سيكون لها دور هام وملموس خلال الفترة المقبلة في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنها غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات والتصدي بحزم لتناول "الشيشة" في المقاهي والكافيهات وأيضا تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات تتضمن تجمعات للمواطنين وذلك حفاظًا على سلامتهم وصحتهم خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.





وأوضح شعراوي ، أن المبادرة تلقت خلال شهر رمضان كافة الشكاوى عن أي نقص في السلع والخدمات لسرعة توفيرها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأيضًا توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات ، مشيدًا بالجهود التي بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين، مطالبًا بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.





وشدد وزير التنمية المحلية، على كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع في المحافظات على التأكد من حل الشكاوى بشكل جذري، وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى، واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.



