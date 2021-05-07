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حملة أمنية بالفيوم لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة والذخائر

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت حملة أمنية بالفيوم، في ضبط العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.

وشن قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت (دائرة مركز شرطة طامية) أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

ضبط (3 قطع سلاح ناري – قطعة سلاح أبيض).
ضبط (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
تنفيذ (207) أحكام قضائية متنوعة.
ضبط (1) متهم مطلوب ضبطه في إحدى القضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

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