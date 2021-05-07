رئيس الوزراء يؤكد أهمية توعية المواطن للحفاظ على الترع بعد تأهيلها وتبطينها

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية ‏المحلية، حول جهود الوزارة في إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التي يتم ‏القائها في تلك المجاري ‎.‎





وأكد رئيس الوزراء في مستهل استعراضه للتقرير المقدم من وزير التنمية المحلية أهمية استمرار بذل جهود ‏توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال ‏المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بها، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم، ‏مشيرًا كذلك إلى أهمية تعظيم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة ‏المخلفات والقمامة للمشاركة في تطبيق منظومة الجمع المنزلي ، لافتًا إلى أهمية استمرار الجهات المعنية في ‏نقل نواتج تطهير الترع والمصارف، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها ‏من قبل المواطنين‎.‎





وأشار وزير التنمية المحلية خلال التقرير إلى نتائج تنفيذ النموذج التجريبي، الذى تم خلاله تحديد مسافة ‏‏2.5 كم من ترعة الظاهري الشرقي بمركز إيتاي البارود، كمنطقة لتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها ‏أن تسهم في حل المشكلات الخاصة بالتعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف، وما يتراكم من مخلفات ‏عقب عمليات التطهير، منوهًا إلى أن هذه المسافة التي تم تحديدها تمر داخل كتلة سكنية تضم حوالى 35 ‏ألف نسمة، وتخدم نحو 4200 فدان، مشيرًا إلى الجهود التي تم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات ‏المعنية، وما تم من تعاون أيضًا مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمجال البيئة‎.‎





وأوضح وزير التنمية المحلية أن الجهود تضمنت توفير مختلف المعدات اللازمة للقيام بأعمال التطهير ‏للمسافة المحددة من ترعة الظاهري الشرقي بمركز إيتاي البارود، وذلك على فترات تصل إلى 20 يوما، ‏لافتًا إلى أن كميات نواتج التطهير وصلت إلى 20 طنا، مضيفًا أن الجهود تضمنت أيضا عقد وتنظيم عدد ‏من الاجتماعات والندوات التثقيفية مع مواطني القرى المطلة على الترعة، لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة إلقاء ‏المخلفات بالمجاري المائية، وخاصة التي تم الانتهاء من تطويرها وتبطينها ورفع كفاءتها، وتأثير ذلك على ‏الصحة العامة، هذا إلى جانب العمل على حثهم على المساهمة الفعالة فى تطبيق منظومة الجمع المنزلي ، ‏ التي تتيح التخلص الآمن من تلك المخلفات، مضيفًا أنه تم وضع عدد 25 صندوقًا لتجميع المخلفات ‏موزعة على المسافة المحددة من الترعة الموجودة أمام الكتلة السكنية‎. ‎





ولفت اللواء محمود شعراوي إلى أنه عقب مرور شهر على انتهاء أعمال التطهير، فقد ساهم ما تم اتخاذه ‏من إجراءات في الحد من تلوث الترعة المختارة وتراجع إلقاء المخلفات بها، وذلك بنسبة كبيرة، وهو ما دعا ‏إلى الاستفادة من تلك الإجراءات والتوصيات، لتعميم التجربة على باقي المناطق المطلة على المجاري ‏المائية، منوهًا إلى أنه في إطار التوسع التدريجي لتطبيق هذه التجربة، فقد تم اختيار 3 مراكز إدارية في 3 ‏محافظات مختلفة لتنفيذ ذات التجربة، تمهيدًا لتعميمها‎.‎





وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في إطار البدء في التوسع التدريجي لتطبيق التجربة من خلال 3 مراكز ‏إدارية بمحافظات البحيرة، والمنوفية، وبنى سويف، فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية ضمت ‏المختصين من وزارة الموارد المائية والري ، وكذا رؤساء المدن والمراكز المختارة، وذلك للوقوف على الأدوار ‏المنوطة بكل جهة، حيث تمت الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ستتولى تنفيذ منظومة ‏متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بنطاق تلك المراكز، بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى ‏الترع والمصارف، إلى جانب عقد اجتماعات وندوات تثقيفية لمواطني القرى والمدن المطلة على المجاري ‏المائية لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة المخلفات التي تلقى بالمجاري ، وتأثير ذلك على الصحة العامة، وحثهم ‏على المشاركة في منظومة الجمع المنزلي ، هذا فضلا عن قيام المراكز الإدارية المختارة برفع نواتج التطهير ‏بنطاق الكتل السكنية، وذلك إلى المقالب العمومية، مع توفير صناديق القمامة والمعدات اللازمة لذلك‎.‎



