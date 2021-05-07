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زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قررت وزارة الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وجاء ذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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