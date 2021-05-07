"فيها حاجة حلوة".. الخدمات الأمنية تُقدم وجبات إفطار للصائمين على الطرق (صور)

واصل رجال الشرطة بالخدمات والأقوال والارتكازات الأمنية المنتشرة على مستوى الجمهورية، توزيع وجبات على الصائمين على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

ولاقت تلك المبادرة، استحسانًا من المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الذين يتصادف مرورهم بالخدمات الأمنية فرحتهم بالإفطار ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وتطوير استراتيجية الوزارة

التي

تهدف إلى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتنميتها وتوطيدها.