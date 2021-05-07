ضبط 5 أطنان أسماك مدخنة مجهولة المصدر بعين شمس (صور)

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن ثلاجة أسماك كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس لإدارته الثلاجة بدون ترخيص.





وضبطت بحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "أسماك مدخنة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل الثلاجة على (5،055 طن أسماك مدخنة "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



