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نرمين الفقي تصنع فخ للنمر و تكشف عن والد نجلها الحقيقي

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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في مفاجأة جديدة خلال الحلقة الـ24 من مسلسل "النمر"، طالب الشيمي والذي يؤدي دوره محمد رياض، من شمس الحلق "نرمين الفقي"، أن تخبر ابنها علي "محمد مهران" أن هو أبيه.



لتفجر هي في وجهه أنه تركها منذ أن كانت حامل في نجلها، وأنه تقدم لخطبتها بعد أن ظهر عليها حملها.
كما قامت شمس الحلق بنصب فخ للنمر مع رجال الصاغة ولكنه نجى منه لتذهب هي في نهاية الحلقة وتعطيه سيارة كعربون محبة، وتخبره أنها تعلم من هو قاتل والده الفعلي.




"مسلسل النمر" من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

نرمين الفقي تصنع فخ للنمر و تكشف عن والد نجلها الحقيقي في مفاجأة جديدة خلال الحلقة الـ24 من مسلسل "النمر"، طالب الشيمي والذي يؤدي دوره محمد رياض، من شمس الحلق "نرمين الفقي"، أن تخبر ابنها علي "محمد مهران" أن هو أبيه.



لتفجر هي في وجهه أنه تركها منذ أن كانت حامل في نجلها، وأنه تقدم لخطبتها بعد أن ظهر عليها حملها.



كما قامت شمس الحلق بنصب فخ للنمر مع رجال الصاغة ولكنه نجى منه لتذهب هي في نهاية الحلقة وتعطيه سيارة كعربون محبة، وتخبره أنها تعلم من هو قاتل والده الفعلي.
"مسلسل النمر" من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

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