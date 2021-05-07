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ملايين الجرعات في الطريق.. بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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عدة تحركات اتخذتها مصر على مدار الساعات الأخيرة بشأن توفير اللقاحات المضادة ضد فيروس كورونا التاجي المستجد، سواء من خلال الاستيراد أو التصنيع في مصر، ضمن إجراءات وزارة الصحة لحماية المصريين من الوباء.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

لقاحات في الطريق لمصر
وحسب وزارة الصحة، فسيتم توريد 1.7 مليون جرعة من لقاح كوفاكس في خلال الأسبوع القادم يلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجاري، إلى جانب لقاح "سينو فارم"، فإنه من المنتظر توريد مليون جرعة على شحنتين خلال الشهر الجاري أيضاَ، هذا فضلًا عن لقاح "سينوفاك"، الذى سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع، والمقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك مع بدء توريد ألف و400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة.

إنتاج لقاحات بأيادي مصرية
وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الشهر المقبل ستصنع مصر أول جرعات تصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

خطوة من أجل التصنيع
ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر في انتظار 1400 لتر مادة خام، تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح كورونا سينوفاك بعد توقيع الاتفاقية التي أبرمت في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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