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ضبط عدد 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط عدد 16868 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 568 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 3971 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (16868) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (16816) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (52) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
تحرير (3971) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
ضبط (568) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات
(5650) أرجيلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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