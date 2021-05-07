جهود الداخلية في مكافحة جرائم الإتجار في المخدرات

واصلت جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر قيام (ربة منزل – " لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة،وأصل إقامتها دائرة قسم المطرية بالقاهرة) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثان الغردقة مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والهاتف للإتصال بعملائها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

