Advertisements

جهود الداخلية في مكافحة جرائم الإتجار في المخدرات

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر قيام (ربة منزل – " لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة،وأصل إقامتها دائرة قسم المطرية بالقاهرة) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثان الغردقة مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والهاتف للإتصال بعملائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 20 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس سموحة يطالب بإعادة مباراة الزمالك وإيقاف الحكم

منذ ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

سقوط "ديلر" بحوزته كمية من "الهيروين" وسلاح ناري في المنيا

ضبط عاطلين بالمنيا لإتجارهما بـ"الهيروين والحشيش"

ضبط شخص بحوزته هيروين وخرطوش في الجيزة

ضبط مزرعة لمخدر البانجو في أسيوط

سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 200 طربة حشيش (فيديو)

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي