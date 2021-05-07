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وزير الأوقاف عن زكاة الفطر: عجلوا بإخراجها

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا في أيام وليال مباركة، مشيرا إلى أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، وإخفاء أمرها من حكمة الله حتى يجتهد العباد في القيام بها.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، إلى أن كل ليلة من شهر رمضان يكون فيها عتقاء من النار، وليس ليلة القدر فقط، منوها بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان، ولكن أغلب الناس يخرجوها قبيل صلاة عيد الفطر، مضيفا: "عجلوا بإخراجها حتى يقضي الفقير حاجته".

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الحد الأدنى من زكاة الفطر لهذا العام 15 جنيه، مضيفا: "حصنوا أموالكم باخراج الزكاة".

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