Advertisements

رئيس سموحة يطالب بإعادة مباراة الزمالك وإيقاف الحكم

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
Advertisements
طالب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة بإعادة مباراة فريقه مع الزمالك التى أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفريق الأبيض . 

وطالب فرج عامر أيضاً بإيقاف محمد الحنفى حكم المباراة . 

وأرجع رئيس سموحة طلباته بإعادة المباراة وإيقاف الحكم إلى تغاضى الأخير عن احتساب ضربة جزاء للفريق السكندرى رغم تنبيه الفار له . 

وكتب فرج عامر صباح اليوم على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك سموحة يطالب بإعادة المباراة التى أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك فى الدورى الممتاز وإيقاف الحكم محمد الحنفى لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد الزمالك فى بداية المباراة خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يصر فيها الحكم على عدم احتساب ضربة جزاء لسموحة رغم تنبيه الفار له . 

وخسر فريق سموحة مساء أمس أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيد الفريق السكندرى عند 28 نقطة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة الزمالك وبيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس سموحة يطالب بإعادة مباراة الزمالك وإيقاف الحكم

منذ نصف ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يؤمن نفسه من المسابقات بشكوى الحنفي رسميًا

فرج عامر ينتقد حكم مباراة سموحة أمام المقاولون العرب

رئيس سموحة يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي