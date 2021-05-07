رئيس سموحة يطالب بإعادة مباراة الزمالك وإيقاف الحكم

طالب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة بإعادة مباراة فريقه مع الزمالك التى أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفريق الأبيض .





وطالب فرج عامر أيضاً بإيقاف محمد الحنفى حكم المباراة .





وأرجع رئيس سموحة طلباته بإعادة المباراة وإيقاف الحكم إلى تغاضى الأخير عن احتساب ضربة جزاء للفريق السكندرى رغم تنبيه الفار له .





وكتب فرج عامر صباح اليوم على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك سموحة يطالب بإعادة المباراة التى أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك فى الدورى الممتاز وإيقاف الحكم محمد الحنفى لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد الزمالك فى بداية المباراة خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يصر فيها الحكم على عدم احتساب ضربة جزاء لسموحة رغم تنبيه الفار له .





وخسر فريق سموحة مساء أمس أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيد الفريق السكندرى عند 28 نقطة .



