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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حسم نادي إنتر ميلان مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل انطلاق الجولة الرابعة والثلاثين من عمر البطولة يوم السبت المقبل.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:

1 – إنتر ميلان 82 نقطة.
2 – أتالانتا 69 نقطة.
3 – يوفنتوس 69 نقطة
4 – ميلان 69 نقطة.
5 – نابولي 67 نقطة.
6– لاتسيو 64 نقطة.
7- روما 55 نقطة.
8 – ساسولو 53 نقطة.
9 – سامبدوريا 45 نقطة.
10 – هيلاس فيرونا 42 نقطة.
11 – أودينيزي 39 نقطة.
12 – بولونيا 39 نقطة.
13 – جنوى 36 نقطة.
14 – فيورنتينا 35 نقطة.
15 – تورينو 34 نقاط.
16 – سبيزيا 34 نقطة.
17 – كالياري 32 نقاط.
18 – بينفينتو 31 نقطة.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 18 نقطة.

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