تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

حسم نادي إنتر ميلان مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل انطلاق الجولة الرابعة والثلاثين من عمر البطولة يوم السبت المقبل.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:





1 – إنتر ميلان 82 نقطة.

2 – أتالانتا 69 نقطة.

3 – يوفنتوس 69 نقطة

4 – ميلان 69 نقطة.

5 – نابولي 67 نقطة.

6– لاتسيو 64 نقطة.

7- روما 55 نقطة.

8 – ساسولو 53 نقطة.

9 – سامبدوريا 45 نقطة.

10 – هيلاس فيرونا 42 نقطة.

11 – أودينيزي 39 نقطة.

12 – بولونيا 39 نقطة.

13 – جنوى 36 نقطة.

14 – فيورنتينا 35 نقطة.

15 – تورينو 34 نقاط.

16 – سبيزيا 34 نقطة.

17 – كالياري 32 نقاط.

18 – بينفينتو 31 نقطة.

19 – بارما 20 نقاط.

20 – كروتوني 18 نقطة.



