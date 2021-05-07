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بدء تسليم أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالقاهرة الجديدة 23 مايو

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري 2021، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة " A"بحي غرب الجامعات (77 فداناً) للفائزين بها، لافتا إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي للفائزين في مواعيد محددة حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 منعاً للتجمعات عند إنهاء إجراءات التسليم لمجابهة فيروس كورونا، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 27/5/2021.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 101 : 120، يوم الأحد 30/5/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الإثنين 31/5/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 2/6/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الخميس 3/6/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الأحد 6/6/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 241 : 260، يوم الثلاثاء 8/6/2021، والقطع من 261 : 280، يوم الأربعاء 9/6/2021، والقطع من 281 : 300، يوم الخميس 10/6/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الأحد 13/6/2021، وتم تخصيص يومي الإثنين 14/6/2021، والثلاثاء 15/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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