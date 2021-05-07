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وزير الأوقاف: إياكم والدعاء الانتقامي في ليلة القدر

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ليلة القدر ليلة رحمة وسلام، معلقا: "اجعلوا دعائكم في ليلة القدر إيجابي.. وإياكم أن تجعلوها للدعاء الانتقامي".

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، إلى أنه حتى يكون العيد فرحة علينا بثلاثة أمور، وهى التوسعة على الفقراء والمساكين، وأن نلتزم بالإجراءات الاحترازية والطبية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن البعض يعتاد على الذهاب إلى زيارة القبور خلال العيد، منوها بأنه إذا كانت الزيارة للعظة، فالعام متسع أمامنا للذهاب، ونجعل يوم العيد يوم فرحة، فضلا على أن البعض يجعل من الساحات حول المقابر سوق كبير وهو ما يمثل خطورة في هذا التوقيت بسبب كورونا.

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