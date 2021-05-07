"البترول" تؤجل انعقاد مؤتمر "EGYPS 2021" إلى فبراير 2022

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قررت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عدم إقامة معرض مصر الدولى للبترول خلال الفترة المقررة من 7 إلى 9 يونيو 2021/ وذلك بعد مراقبة الوضع العالمى لـ COVID-19 عن كثب وبعد مشاورات مكثفة مع الشركاء الرئيسيين.





وسيتم عقد النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر للبترول (EGYPS) فى موعده الأصلى بشهر فبراير عام 2022.





وقال م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية : "إن قدرة مؤتمر إيجيبس فى جمع ودعوة الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصانعى السياسات وقادة الصناعة الدوليين فى القاهرة يدل على أن المؤتمر يحمل أهمية خاصة فى تحقيق الترابط فى صناعة البترول والغاز والطاقة العالمية وتشكيل أجندة الطاقة المستقبلية ".





وأضاف "نحن على ثقة فى قدرة الدعم الجماعى من الشركاء الرئيسيين والمهتمين ، والرعاة والعارضين والمتحدثين بتقديم احتفالية حقيقية فى الذكرى السنوية الخامسة لمعرض بترول مصر خلال فبراير 2022 ونحن نتطلع إلى الإعلان قريبًا عن القائمة العالمية التى تضم المتحدثين الرئيسيين وأعضاء اللجنة ".





من جانبه قال كريستوفر هدسون ، رئيس شركة DMG Event : "بصفتنا كممثل التسويق الدولى الرسمى وبالنيابة عن وزارة البترول والثروة المعدنية ، أؤكد أن استراتيجيتنا هى ضمان إستمرار مؤتمر ومعرض مصر للبترول (EGYPS) والمتخصص فى مجال البترول والغاز والطاقة كما هو فى قلب منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط ​​ ، لدفع الفرص التى تؤدى إلى تحقيق شراكات عالمية وترابط للقيام بالأعمال التجارية ".





هذا ومن المقرر عقد مؤتمر EGYPS 2022 فى القاهرة بمركز مصر الدولى للمعارض خلال الفترة من 14-16 فبراير 2022 ، والذى ينعقد سنويًا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم كامل من وزارة البترول والثروة المعدنية .





وسيحضر المعرض السنوى قيادات الصناعة الدوليين ، وأكثر من 300 شركة عارضة وأكثر من 20 ألف من الحضور ، الذين سيعملون على دفع وتقييم أجندة المنطقة الإقليمية فى مجال الصناعة حيث تواصل كل من مصر وشمال إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط ​​تعزيز وجودها على الخريطة العالمية للبترول والغاز والطاقة.