Advertisements

نور سيد الخلق.. الحلقة 10.. كيف تبدل حال سيدتنا حليمة بعد أن أصبحت مرضعة سيدنا محمد؟

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية برنامج "نور سيد الخلق" من إعداد وتقديم زينب سلطان، والذي يعرض في موسمه الأول السيرة النبوية حتى نزول الوحي على سيدنا محمد "عليه الصلاة والسلام" في أسلوب سهل وبسيط على هيئة سؤال وجواب.
وننشر لكم اليوم الحلقة العاشرة بعنوان "كيف تبدل حال سيدتنا حليمة بعد أن أصبحت مرضعة سيدنا محمد؟!"
يعرض برنامج نور سيد الخلق في رمضان، يوميا، الساعة التاسعة مساًء عبر بوابة الفجر.

أخبار تهمك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس سموحة يطالب بإعادة مباراة الزمالك وإيقاف الحكم

منذ ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي