نور سيد الخلق.. الحلقة 10.. كيف تبدل حال سيدتنا حليمة بعد أن أصبحت مرضعة سيدنا محمد؟

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية برنامج "نور سيد الخلق" من إعداد وتقديم زينب سلطان، والذي يعرض في موسمه الأول السيرة النبوية حتى نزول الوحي على سيدنا محمد "عليه الصلاة والسلام" في أسلوب سهل وبسيط على هيئة سؤال وجواب.

وننشر لكم اليوم الحلقة العاشرة بعنوان "كيف تبدل حال سيدتنا حليمة بعد أن أصبحت مرضعة سيدنا محمد؟!"