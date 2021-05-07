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الحكومة تكشف حقيقة تغيير تصميمات بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
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نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي لتصميمات فنية جديدة لبطاقات ‏الرقم القومي وجوازات السفر المصرية.‏

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.

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