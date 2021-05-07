الترسانة يواجه بلدية المحلة استعدادا لموقعة الداخلية





يستعد نادي الترسانه لمواجهة نظيرة بلديه المحلة في التاسعة والنصف من مساء السبت ودياً علي ملعب الشواكيش في إطار استعدادات الفريقان لعودة منافسات دوري القسم الثاني .



واختتم الترسانة معسكره الذي اقيم في منتجع الاسيوطي والذي تخلله لقاء ودي على تليفونات بني سويف وشهد فوز الترسانة بأربعة أهداف مقابل هدف سجلهم أحمد وجيه ويوسف بيبو ووليد فوزي وهدف بالخطأ من مدافع فريق تليفونات بني سويف .



ويستعد ناي الترسانه لخوض مباراة الداخليه والمقرر لها ٥/١٧ علي ملعب الشواكيش بميت عقبة.