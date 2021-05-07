Advertisements

ماذا يحدث داخل بحر المانش بعد تصادم قاربين بريطاني وفرنسي؟

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" بوقوع حادث تصادم بين قاربين في بحر المانش، إبان المواجهة بين فرنسا والمملكة المتحدة، بسبب حقوق الصيد ما بعد "بريكست".
ويظهر في الفيديو قارب من دون علم فوقه يقترب من قارب آخر يحمل علم جيرسي، الجزيرة التابعة لبريطانيا والتي تتمتع بحكم ذاتي.

ومن غير الواضح ما الدول التي ينتمي إليها القاربان، إلا أنه يبدو أن زورقا فرنسيا اصطدم بسفينة بريطانية.


هذا وشهد يوم أمس الخميس بوادر مواجهة بين فرنسا وبريطانيا، وذلك بعد أن أعلن رئيس رابطة الصيادين الفرنسيين دميتري روجوف، أن 100 سفينة صيد فرنسية ستبحر إلى ميناء جيرسي في إطار احتجاج على القواعد الجديدة التي أدخلتها حكومة جيرسي بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (TCA)، والتي تطلب من القوارب الفرنسية أن تظهر إثباتا بأن لديها تاريخا في الصيد في مياه جيرسي.

وعلى الأثر، أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإرسال سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الملكية لحماية ميناء جزيرة جيرسي خشية إغلاق تفرضه عليه سفن الصيد الفرنسية.

وكانت حكومة جيرسي قد امتعضت من التصريحات التي أدلى بها يوم الثلاثاء وزير الشؤون البحرية الفرنسي، أنيك جيراردان، الذي حذر من أن إمدادات الكهرباء للجزيرة قد تنقطع ردا على عدم قدرة الأسطول الفرنسي على الوصول إلى مياهها.

من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس حريصة على ألا يتدهور الوضع في جزيرة جيرسي البريطانية، إلا أنها اعتبرت أن "اللغة البريطانية بشأن هذه المسألة أدت إلى تفاقم التوتر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهة تصادم قاربين بحر المانش

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

عاجل.. انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

رئيس سموحة يطالب بإعادة مباراة الزمالك وإيقاف الحكم

منذ ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الشرطة البريطانية توقف مهاجرين لدى عبورهم من فرنسا في سفينة مسروقة

إنقاذ 18 مهاجرا من على متن قاربين أثناء عبورهم المانش شمال فرنسا

البحرية الفرنسية تحتجز 16 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى بريطانيا

خطة بريطانية فرنسية لوقف "هجوم المانش"

البحرية البريطانية ترسل سفينة إلى المانش لمنع توافد المهاجرين

قتلى وجرحى جراء حادث تصادم قاربين قرب سواحل تايلاند

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي