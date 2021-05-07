استشاري مناعة يكشف صدمة عن فقدان حاستي الشم والتذوق بسبب كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا شهدت زيادة خلال الفترة الماضية، منوها بأن الموجة الثالثة من الجائحة عنيفة في أعراضها، وفي أعراض مرحلة بعد التعافي من الإصابة.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك أعراض ظهرت خلال الموجة الثالثة لم تكن موجودة في الموجتين السابقتين، مثل الطفح الجلدي، والأرتكاريا، كاشفا أنهم رصدوا حالات فقدت حاستي الشم والتذوق وبعد تعافيهم لم تعود الحواس كما كانت، معلقا: "المريض بيقول أنا بشم كل حاجة ريحتها كريهة كرائحة الكبريت، وطعم ثابت لكل الأكل".



