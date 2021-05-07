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"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
ريهام على
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انتقل فريق من النيابة العامة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، إلى منزل الأب المتهم بذبح زوجته وأولاده الستة، وذلك لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة.

وناظر أعضاء النيابة العامة الجثث الستة، وتم رفع البصمات بمعرفة الأدلة الجنائية بمديرية أمن الفيوم.

وكانت قرية الغرق بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، قد شهدت جريمة قتل بشعة اليوم الجمعة، حيث قام صاحب مخبز أفرنجي بذبح 6 من أبنائه وزوجته وحاول الانتحار بإشعال النيران في جسده وبالفرن الذي يمتلكه لولا تدخل الأهالي الذين أنقذوه من الموت حرقا.

وتلقى اللواء مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة أطسا بالحادث البشع.

وتبين من التحقيقات أن الأب القاتل يدعى "عماد" قام اليوم بذبح أبنائه الستة وزوجته بالسكين، وتركهم جثث هامدة، ثم أسرع إلى المخبز الأفرنجي الخاص به وأشعل فيه النيران محاولا الانتحار حرقا داخل المخبز، إلا أن أهالي وشباب القرية أسرعوا بإنقاذه وإخماد النيران.

وتم القبض على الزوج القاتل وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)
"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)
"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)
"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)
"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)
"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)
"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)
"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)

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