استعجال التقارير الطبية الخاصة بمشاجرة الطالبتين في المعادي

أمرت نيابة المعادي باستعجال التقارير الطبية الخاصة بحالة المصابين في مشاجرة دامية بين طالبتين داخل مدرسة بطره المعادي، حيث قامتا بتشويه أجسادهما بالأسلحة البيضاء وأصابوا مدرسا، لاستكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.





وكما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة، واستجواب شهود العيان على الواقعة.





وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة عنيفة داخل مدرسة ثانوية تجارية بين طالبتين ووجود مصابين.





وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طالبتين إحداهما عمرها 20 سنة وتدرس تعليم منزلي وأخرى تدرس بالمدرسة بسبب خلافات سابقة بينهما، تطورت لمشاجرة بعد أداء الامتحانات قامت إحداهما فيها بالتعدي بنصل معدني على الأخرى، مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي عميق بالوجه.





فيما أصيبت الأخرى بجروح في الوجه، وأثناء تدخل مدرس للفصل بينهم أصيب بقطع في وتر اليد.



