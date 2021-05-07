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"الإسكان": طرح قطعتي أرض لاقامة ناد رياضى ومدرسة بمدينة الشروق

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح قطعتى أرض بنشاط رياضي وتعليمي "ناد رياضى ومدرسة" بنظام التخصيص الفورى طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في إطار سعي جهاز مدينة الشروق لزيادة الخدمات المُقدمة للسكان، وتوفير فرص إستثمارية تفى بطلبات المستثمرين بالمدينة.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن قطعة الأرض بنشاط "ناد رياضى" تم طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة (10) سنوات تجدد تلقائياً، وتبلغ المساحة الإجمالية (21.81) فدان بمنطقة الخدمات المستقبلية شمال الحي الأول شرق، على مدخل الإسماعيلية 2.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن قطعة الأرض الثانية بنشاط "مدرسة" بنظام البيع، وتبلغ مساحتها (5774م2)، وتقع بمركز خدمات الحى الرابع.

وأكد رئيس الجهاز، أن جميع التفاصيل وشروط التقديم متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يوم 15/5/2021، مشيراً إلى أنه يتم توفير كافة السُبل المتاحة للمستثمرين وخلق المناخ الآمن لهم بهدف تشجيعهم على الإستثمار في المدينة، والذى له العائد في توفير العديد من الخدمات لقاطنى مدينة الشروق

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