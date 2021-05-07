استشاري مناعة يحذر من وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية إلى مصر، مشيرا إلى أن إدارة الرصد لم تسجل ظهورها.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن السلالة الهندية إذا وصلت مصر سيكون الوضع كارثي، معلقا: "جهازنا المناعي مش هيقدر يتعرف عليه"، حيث أن هذه السلالة لديها قدرة على التخفي.



