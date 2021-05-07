طبيب الأهلي يكشف عن حجم إصابة مروان محسن

اشتكى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة خلال خروجه من لقاء فريقه أمام نادي الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وخرج مروان محسن من لقاء أمس في الدقيقة 84 وشارك بدلا منه محمد شريف، وظهر أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، بصحبة مروان محسن خلال لقطة خروج اللاعب، لسؤاله عن تفاصيل إصابته.





وأبلغ مروان محسن طبيب النادي الأهلي شكواه من شد في عضلة السمانة تعرض لها بسبب المجهود البدني الذي بذله اللاعب في مباراة أمس.





وقام طبيب النادي الأهلي بفحص مروان محسن وأكد جاهزيته للمشاركة في تدريبات الأهلي يوم السبت المقبل بشكل طبيعي، موضحًا أن الإصابة في العضلة السمانة يأتي بسبب مشاركة اللاعب بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات.



