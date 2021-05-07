Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يتلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره فياريال الإسباني، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021.


وتأهل مانشستر يونايتد إلى الدور النهائي على حساب روما، رغم الهزيمة بنتيجة 3-2، لكنه فاز ذهابًا بنتيجة 6-2، ليتأهل بنتيجة 8-5 في مجموع المُباراتين.


بينما وصل فريق فياريال إلى النهائي، بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف في الذهاب والتعادل سلبيًا دون أهداف في لقاء الإياب.


ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 26 مايو الجاري، على أرضية ملعب "بي جي إي أرينا" في مدينة دانسك البولندية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال موعد مباراة مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد ضد فياريال

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

رئيس سموحة يطالب بإعادة مباراة الزمالك وإيقاف الحكم

منذ ساعتين

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 21 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

"فالفيردي" يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد في الكلاسيكو

برشلونة يفقد نجمه أمام ريال مدريد رسميا

بعد توديع ميلان.. المتأهلون لربع نهائي الدوري الأوروبي

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

موعد مباراة الذهاب بين آرسنال وسلافيا براغ في دور الـ8 بالدوري الأوروبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي